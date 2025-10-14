Минфин не откажется от возмещения НДС экспортерам сырья

Решение о невозмещении НДС может негативно сказаться на целой нефтегазовой отрасли.

Минфин России не рассматривает отказ от возмещения НДС экспортерам сырья, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Он напомнил, что речь идет по сути об экспортной пошлине для нефтяников-экспортеров.

«Мы считаем, что сейчас нагрузка на нефтяной сектор высокая. <…> Нам поддержка, нефтяная выручка важна. Поэтому здесь надо не перегнуть и не создать диссимулирующий механизм, с тем чтобы экспорт был вообще не выгоден», — пояснил Силуанов.

Поэтому вопрос о невозмещении НДС не рассматривается. В Минфине считают, что такое решение может негативно сказаться на целой нефтегазовой отрасли.