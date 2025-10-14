Минпромторг может вернуть с 2026 года субсидии для перехода на российское ПО

В течение ближайших нескольких лет хотят создать финансовый стимул для бизнеса.

Минпромторг планирует вернуть субсидии для перехода российских компаний на отечественное ПО. Такая мера действовала раньше, указал глава ведомства Антон Алиханов.

«Со следующего года, мы просим тоже поддержать в преддверии очередных чтений по бюджету, хотели бы вернуться к одной из мер поддержки, которая существовала несколько лет назад. Это, по сути, субсидирование перехода на отечественное ПО наших компаний», — заявил Алиханов.

По его словам, Минпромторг хочет в течение ближайших нескольких лет создать финансовый стимул к более быстрому и скоростному переходу на отечественное ПО.

Также с 2026 года ведомство планирует внедрить отдельные инструменты поддержки для особо сложных программных продуктов, в том числе PLM-систем (системы управления полным жизненным циклом продукта), добавил министр.

Ранее глава Минцифры заявлял, что готов штрафовать компании, которые не переходят на российское ПО.