👊 Шадаев готов штрафовать компании, которые не переходят на российское ПО

Тарифы на страховые взносы для IТ-компаний все еще в два раза ниже, чем для других отраслей, напомнил глава Минцифры Максут Шадаев.

Ранее он подтвердил планы по увеличению страховых тарифов с 7,6% до 15% и отмену льготы по НДС при покупке софта из реестра отечественного ПО.

Ведомство считает главной задачей поддержку роста спроса на отечественные IТ-решения.

Шадаев рассказал, что сейчас многие крупные компании «законсервировались» и продолжают использовать зарубежные IТ-решения. С этим министр хочет бороться.

«Для нас сейчас вызов ключевой, это все-таки условно этот газ, связанный с увеличением спроса, нажать и давить», — заявил Шадаев.

Скорее всего придется обсуждать штрафы для тех компаний, которые свои объекты ключевой инфраструктуры не переводят своевременно на российские решения, добавил он.

Шадаев уверен, что отрасль будет развиваться, если будут заказы от крупного бизнеса, поэтому приоритет – это поддержать спрос.