Депутаты разработали новые налоговые льготы по НДФЛ

Предлагается освободить от НДФЛ проценты по вкладам многодетных, пенсионеров, участников СВО и членов их семей.

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект об освобождении от НДФЛ процентов по банковским вкладам многодетных, пенсионеров, участников специальной военной операции и членов их семей.

Изменения предлагается внести в НК. Льготу смогут получить люди с тремя и более детьми, пенсионеры, участники СВО и члены их семей.

Один из авторов инициативы, депутат от ЛДПР Сергей Леонов, указал, что многие многодетные семьи, планируя покупку жилья, временно размещают средства на банковских счетах, чтобы накопить деньги.

НДФЛ со всех накопленных процентов – это немалая сумма, которую люди могли бы потратить на ремонт или покупку более дорого и просторного варианта жилья.

В связи с этим в ЛДПР считают справедливым освободить указанные категории от уплаты такого налога.