Для отправки НДС-декларации после закрытия ИП нужна КЭП физлица

В чате ФНС снова спрашивают – может ли бывший ИП подать корректировку на бумажном носителе, чтобы исправить неточность в декларации НДС. И как сдать декларацию, если ИП уже закрыт и уехал в другую страну.

После внесения данных о закрытии ИП в ЕГРИП электронная подпись предпринимателя блокируется. Поэтому ее не получится использовать для сдачи отчетности или корректировочной отчетности.

Для отправки налоговой декларации по НДС за период работы в качестве ИП в электронной форме по ТКС необходимо использовать квалифицированную электронную подпись физического лица, квалифицированный сертификат которой создается и выдается удостоверяющим центром, получившим аккредитацию, напоминают налоговики.

При этом у физлица остается обязанность отправки отчетности и уплаты налогов за период предпринимательской деятельности.

