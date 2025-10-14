На Госуслугах теперь можно добавить доверенный контакт
На Госуслугах добавили возможность выбрать доверенный контакт для защиты аккаунта от мошенников, сообщило Минцифры.
Таким контактом может быть родственник или близкий друг, поясняет ведомство. У этого человека не будет доступа к личному кабинету, он не сможет выполнять действия от имени владельца аккаунта, но ему будет приходить дополнительный код подтверждения при смене пароля.
Для подключения контакта нужно:
Войти в ЛК на Госуслугах.
Выбрать в разделе «Безопасность» опцию «Доверенный контакт», затем «Добавить» и указать данные: имя и номер телефона.
После этого в ЛК доверенного контакта придет приглашение. После того, как он его подтвердит, информация о доверенном контакте появится в личном кабинете инициатора. При восстановлении доступа к аккаунту СМС-код сначала будет приходить ему.
Воспользоваться новым функционалом смогут пользователи старше 14 лет.
Доверенный контакт может быть только один, а у каждого доверенного контакта может быть до 5 доверителей.
Есть требования к доверенному контакту:
старше 18 лет;
гражданин РФ;
подтвержденная учетная запись на Госуслугах;
сведения о паспорте РФ и номере телефона в личном кабинете.
Отключить или выбрать другой доверенный контакт можно в любой момент.
Начать дискуссию