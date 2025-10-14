На Госуслугах теперь можно добавить доверенный контакт

На Госуслугах добавили возможность выбрать доверенный контакт для защиты аккаунта от мошенников, сообщило Минцифры.

Таким контактом может быть родственник или близкий друг, поясняет ведомство. У этого человека не будет доступа к личному кабинету, он не сможет выполнять действия от имени владельца аккаунта, но ему будет приходить дополнительный код подтверждения при смене пароля.

Для подключения контакта нужно: Войти в ЛК на Госуслугах. Выбрать в разделе «Безопасность» опцию «Доверенный контакт», затем «Добавить» и указать данные: имя и номер телефона.

После этого в ЛК доверенного контакта придет приглашение. После того, как он его подтвердит, информация о доверенном контакте появится в личном кабинете инициатора. При восстановлении доступа к аккаунту СМС-код сначала будет приходить ему.

Воспользоваться новым функционалом смогут пользователи старше 14 лет.

Доверенный контакт может быть только один, а у каждого доверенного контакта может быть до 5 доверителей.

Есть требования к доверенному контакту:

старше 18 лет;

гражданин РФ;

подтвержденная учетная запись на Госуслугах;

сведения о паспорте РФ и номере телефона в личном кабинете.

Отключить или выбрать другой доверенный контакт можно в любой момент.