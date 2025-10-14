97% запросов по банкротству СФР обрабатывает за 1 рабочий день

Соцфонд сам собирает справки в банках по процедуре внесудебного банкротства.

СФР получил более 6 000 запросов по заявлениям россиян от Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Из всего количества запросов 97% обработаны в течение одного рабочего дня. Остальные 3% еще обрабатываются, ответы пришлют в установленный срок, сообщает Соцфонд.

«За два месяца мы обработали 74 тысячи ответов от кредитных организаций. Раньше гражданам приходилось самостоятельно собирать справки в банках, теперь эта процедура занимает не более дня», — рассказал председатель СФР Сергей Чирков.

Полномочия по запросу у банков информации для процедуры внесудебного банкротства физлиц СФР получил с 1 сентября 2025 года. Изменения внесены законом от 8 августа 2024 г. № 227-ФЗ.