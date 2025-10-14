😮 Какие изменения в налоговых уведомлениях за 2024 год у собственников имущества

Почти завершилась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов и НДФЛ за 2024 год по почте заказными письмами. А ранее они пришли в личный кабинет налогоплательщика и портал Госуслуг.

Крайний срок уплаты налогов по таким уведомлениям — 1 декабря 2025 года включительно.

УФНС разъяснило, что могло повлиять на изменение суммы налогов к уплате по сравнению с прошлым годом.

Транспортный налог за 2024 год

Для большинства суммы транспортного налога за 2024 год не изменятся. Увеличение размера налога будет у владельцев легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб., включенных в перечень Минпромторга на 2024 год — за счет применения при исчислении налога коэффициента 3.

Земельный налог за 2024 год

Почти по всем земельным участкам, принадлежащим гражданам, изменится налоговая база и сумма налога. Причина — применение с 01.01.2024 новой кадастровой стоимости. Она определена в результате государственной кадастровой оценки земель в 2022 году и вступила в силу после отмены моратория на ее применение в 2023 году.

Даже при значительном росте кадастровой стоимости налога по сравнению с прошлым годом вырастет не более чем на 10%, так как при расчете применяют коэффициент ограничения роста налога.

Налог на имущество физлиц за 2024 год

Все собственники объектов недвижимости в налоговых уведомлениях за 2024 год увидят измененную налоговую базу по налогу на имущество и сумму налога. Причина — применение для расчета новой кадастровой стоимости, определенной в ходе государственной кадастровой оценки в 2023 году и вступившей в силу с 01.01.2024.

При расчете налога на имущество также действует ограничение роста налога на 10% по сравнению с предыдущим периодом. Но это не касается владельцев торгово-офисной недвижимости, объектов общественного питания, бытового обслуживания и т. д., включенных в региональный перечень (п. 7 ст. 378.2 НК).