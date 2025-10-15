Какие цены указывать в декларации по НДПИ с 1 сентября 2025 года

УФНС по Магаданской области дало новые рекомендации по правильному заполнению раздела 5 налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых.

Федеральный закон от 28.02.2025 № 19-ФЗ внес изменения в ст. 340 и 342 НК, которые вступили в силу с 1 сентября 2025 года:

в отношении концентратов и других полупродуктов с одним или несколькими драгоценными металлами подп. 5 п. 2 ст. 342 НК установлена единая ставка 6% (для золота, серебра и др. драгметаллов);

изменен порядок оценки стоимости концентратов и других полупродуктов, содержащих один или несколько драгметаллов.

Теперь считают сумму произведений количества (в граммах) каждого химически чистого драгметалла в соответствующем добытом полезном ископаемом и его средней за налоговый период цены на мировом рынке в рублях за грамм.

При этом средние за налоговый период цены драгоценных металлов на мировом рынке определяет ФАС России в соответствии со своим приказом от 17.07.2025 № 558/25.

Если средние за налоговый период мировые цены драгметаллов не размещены либо своевременно не размещены на официальном сайте ФАС, их налогоплательщик рассчитывает сам в порядке, установленном антимонопольной службой, уточняет УФНС.

Вступившие изменения в НК необходимо учитывать при заполнении деклараций по НДПИ за налоговые периоды, начиная с сентября 2025 года.