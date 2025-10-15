При заказе продуктов онлайн люди тратят в два раза больше
Россияне тратят в два раза больше денег, если заказывают продукты в супермаркетах онлайн, чем в магазине.
Такие результаты показало исследование банка «Русский стандарт».
Так, на 15% больше покупок в супермаркетах совершают мужчины.
В целом россияне больше любят лично ходить в магазины за продуктами. По данным банка, число офлайн-операций по картам в супермаркетах в несколько раз больше, чем онлайн. При этом доля онлайна растет.
Средний чек покупки в супермаркете за 9 месяцев 2025 года вырос с 727 до 770 рублей. В онлайне он тоже вырос за этот же период и стал значительно выше, чем в офлайне: с 1 528 до 1 710 рублей.
«Разницу в величине средних чеков в онлайне и офлайне можно объяснить тем, что в интернет-заказе традиционно значительно больше товаров, чем во время визита в магазин. В офлайне в супермаркеты чаще заходят, чтобы сделать по дороге небольшие покупки, пакеты с которыми легко донести до дома», — пояснили авторы исследования.
В ходе исследования сравнили общее число и средние чеки онлайн- и офлайн-покупок в категории «супермаркеты» по картам банка за девять месяцев 2025 и 2024 годов.
