Какие основания для отсрочки/рассрочки по налогам и страховым взносам: перечень 2025

Порядок предоставления налоговой отсрочки или рассрочки регулирует НК и приказ ФНС.

Предоставление отсрочки или рассрочки происходит в порядке, установленном гл. 9 НК, а также приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@.

Срок для отсрочки налогоплательщикам — не более 1 года, а рассрочки – не более трех лет.

Отсрочка/рассрочка может быть предоставлена на отрицательное сальдо ЕНС, предстоящие платежи или одновременно на задолженность и предстоящие платежи, уточняет УФНС.

Заявление о предоставлении подают по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Отсрочка или рассрочка по уплате налога или страховых взносов может быть предоставлена при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

получение ущерба из-за стихийного бедствия или технологической катастрофы;

непредоставление бюджетного финансирования;

деятельность носит сезонный характер;

доначислен налог по результатам налоговой проверки;

угроза банкротства в результате единовременной уплаты налогов (страховых взносов);

имущественное положение физлица исключает возможность единовременной уплаты налога.

Налогоплательщик при направлении заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки прикладывает обязательный пакет документов, а также документы, подтверждающие наличие основания для изменения срока уплаты.

Обязательное условие для отсрочки или рассрочки — представление обеспечения в виде залога (ст. 73 НК), либо поручительства (ст. 74 НК), либо банковской гарантии (ст. 74.1 НК).