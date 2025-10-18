🙅 С 1 января 2026 года свидетельство ИНН упраздняется
Для физических лиц подтверждать постановку на учет будет выписка из ЕГРН — Единого государственного реестра налогоплательщиков. Но выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу, подчеркивает УФНС.
Упраздняются также уведомления о постановке на учет или снятии с учета, направляемые организациям, ИП и физлицам.
Наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговом органе будут подтверждать:
выписка из ЕГРЮЛ;
выписка из госреестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц;
выписка из ЕГРИП.
Электронная выписка из ЕГРН содержит ФИО, дату рождения лица и ИНН. Она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге, подписанной собственноручно должностным лицом и заверенной печатью налогового органа.
По итогам процедур постановки на учет или снятия с учета, начатых до 01.01.2026 и не законченных на эту дату, вместо свидетельств и уведомлений будут выдавать уже выписки ЕГРН.
Узнать свой ИНН и получить выписку можно на сайте ФНС через специальный сервис.
