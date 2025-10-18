🙅 С 1 января 2026 года свидетельство ИНН упраздняется

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе заменит выписка из ЕГРН.

Для физических лиц подтверждать постановку на учет будет выписка из ЕГРН — Единого государственного реестра налогоплательщиков. Но выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу, подчеркивает УФНС.

Упраздняются также уведомления о постановке на учет или снятии с учета, направляемые организациям, ИП и физлицам.

Наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговом органе будут подтверждать:

выписка из ЕГРЮЛ;

выписка из госреестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц;

выписка из ЕГРИП.

Электронная выписка из ЕГРН содержит ФИО, дату рождения лица и ИНН. Она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге, подписанной собственноручно должностным лицом и заверенной печатью налогового органа.

По итогам процедур постановки на учет или снятия с учета, начатых до 01.01.2026 и не законченных на эту дату, вместо свидетельств и уведомлений будут выдавать уже выписки ЕГРН.

Узнать свой ИНН и получить выписку можно на сайте ФНС через специальный сервис.