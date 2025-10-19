Единый налоговый платеж: какие реквизиты указать в платежном документе
Налоговики напомнили состав обязательных реквизитов единого налогового платежа:
Реквизит
Что указать
Получатель платежа
«Казначейство России (ФНС России)»
ИНН получателя (поле 61)
«7727406020»
КПП получателя (поле 103)
«770801001»
Номер счета получателя (поле 17)
«03100643000000018500»
Наименование банка получателя средств (поле 13)
«ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула»
БИК банка получателя средств (поле 14)
«017003983»
№ счета банка получателя средств (поле 15)
«40102810445370000059»
УФНС предупреждает, что некорректное оформление платежки влечет негативные последствия — несвоевременное отражение платежа на Едином налоговом счете (ЕНС) налогоплательщика, образование задолженности и применения мер взыскания.
