Депутат Арефьев подтвердил слухи о повышении НДС и предупредил о росте цен в 2026 году
В Госдуме предупредили о возможном росте налогов и цен уже в ближайшее время. По словам первого замглавы комитета по экономической политике Николая Арефьева, в федеральном бюджете образовалась дыра почти в 5 триллионов рублей, и теперь «всем службам дали указание искать деньги».
«Все инициативы у нас ложатся на кошелёк народа. Поэтому для народа это ничего хорошего не сулит — будут дополнительные платежи», — пояснил депутат в интервью RTVI.
Арефьев не исключил, что инфляция в 2026 году может достигнуть 10%, а рост цен затронет прежде всего продукты и услуги.
Что предлагает правительство
По словам парламентария, уже готовятся инициативы, которые напрямую повлияют на потребительские цены:
возврат НДС на обслуживание банковских карт (льгота действовала с 2006 года),
возможное повышение ставки НДС до 22%,
рост коммунальных платежей на 10–12%,
увеличение ряда других налогов — «всего 11 позиций».
«Это значит, что цены увеличатся на те товары, которые облагаются этими налогами. Теперь ещё плата за обслуживание карт — она тоже ляжет на цену. В результате мы получим инфляцию не 4%, как обещали, а 8–10% не меньше», — добавил Арефьев.
Депутат также напомнил, что власти планируют проиндексировать пенсии всего на 6%, хотя рост тарифов и налогов явно исходит из более высокого уровня инфляции.
«Почему коммунальные платежи повышаете на 10%, а пенсии на 6%? Всё одинаково надо индексировать», — заметил парламентарий.
