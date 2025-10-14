Депутат Арефьев подтвердил слухи о повышении НДС и предупредил о росте цен в 2026 году

Первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что ставку НДС могут повысить до 22 % уже с 2026 года. По его словам, в федеральном бюджете не хватает около 5 трлн рублей, поэтому правительству «дали указание искать деньги».

В Госдуме предупредили о возможном росте налогов и цен уже в ближайшее время. По словам первого замглавы комитета по экономической политике Николая Арефьева, в федеральном бюджете образовалась дыра почти в 5 триллионов рублей, и теперь «всем службам дали указание искать деньги».

«Все инициативы у нас ложатся на кошелёк народа. Поэтому для народа это ничего хорошего не сулит — будут дополнительные платежи», — пояснил депутат в интервью RTVI.

Арефьев не исключил, что инфляция в 2026 году может достигнуть 10%, а рост цен затронет прежде всего продукты и услуги.

Что предлагает правительство

По словам парламентария, уже готовятся инициативы, которые напрямую повлияют на потребительские цены:

возврат НДС на обслуживание банковских карт (льгота действовала с 2006 года),

возможное повышение ставки НДС до 22% ,

рост коммунальных платежей на 10–12% ,

увеличение ряда других налогов — «всего 11 позиций».

«Это значит, что цены увеличатся на те товары, которые облагаются этими налогами. Теперь ещё плата за обслуживание карт — она тоже ляжет на цену. В результате мы получим инфляцию не 4%, как обещали, а 8–10% не меньше», — добавил Арефьев.

Депутат также напомнил, что власти планируют проиндексировать пенсии всего на 6%, хотя рост тарифов и налогов явно исходит из более высокого уровня инфляции.