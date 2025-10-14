Кто лучший бухгалтер на «Клерке»: стартовала таблица лидеров в игре «Тренажёр проводок»
В июле на «Клерке» вышла новая игра — «Тренажер по проводкам». Это короткий, но полезный тест на знание бухгалтерского учёта.
Только что у игры появилась таблица лидеров — теперь можно не только проверить себя, но и посоревноваться с другими бухгалтерами.
Пока на вершине рейтинга — Борис Мальцев, который угадал 4 проводки из 7. Но это только начало! Попробуйте сыграть и докажите, что вы ориентируетесь в бухгалтерских операциях лучше всех.
Суть проста:
У вас есть 60 секунд, чтобы составить как можно больше правильных проводок. Выбирайте счета из предложенных вариантов и проверьте, насколько быстро и точно вы справитесь.
Игра подойдёт и новичкам, и опытным бухгалтерам — отличная разминка перед рабочим днём или подготовка к экзамену.
👉 Запустить «Тренажер по проводкам»
⚡ Не теряй счёт — лучше составь его правильно.
Время пошло!
Комментарии1
ее )). я чемпион )