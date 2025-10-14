Кто лучший бухгалтер на «Клерке»: стартовала таблица лидеров в игре «Тренажёр проводок»

Проверь, насколько быстро ты составляешь правильные проводки, и попробуй выбить Бориса Мальцева из лидеров!

В июле на «Клерке» вышла новая игра — «Тренажер по проводкам». Это короткий, но полезный тест на знание бухгалтерского учёта.

Только что у игры появилась таблица лидеров — теперь можно не только проверить себя, но и посоревноваться с другими бухгалтерами.

Пока на вершине рейтинга — Борис Мальцев, который угадал 4 проводки из 7. Но это только начало! Попробуйте сыграть и докажите, что вы ориентируетесь в бухгалтерских операциях лучше всех.

Суть проста:

У вас есть 60 секунд, чтобы составить как можно больше правильных проводок. Выбирайте счета из предложенных вариантов и проверьте, насколько быстро и точно вы справитесь.

Игра подойдёт и новичкам, и опытным бухгалтерам — отличная разминка перед рабочим днём или подготовка к экзамену.

👉 Запустить «Тренажер по проводкам»