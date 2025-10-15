⌛ Какую отчетность сдавать в октябре 2025: сроки приближаются

До 27 октября 2025 нужно отправить ЕНП-уведомление, декларации и расчеты.

О приближении сроков представления налоговой отчетности напоминает региональное УФНС.

Так, до 20 октября включительно нужно:

отправить налоговую декларацию по косвенным налогам (НДС и акцизам) — при импорте товаров в РФ с территории государств ЕАЭС за сентябрь 2025 года;

заплатить косвенные налоги при импорте из ЕАЭС за сентябрь.

Не позднее 27 октября (т. к. 25.10 — суббота) нужно представить отчетность:

декларацию по налогу на прибыль организаций за январь-сентябрь 2025 (плательщики ежемесячных авансовых платежей по фактически полученной прибыли);

декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 (если отчетные периоды — первый квартал, полугодие и девять месяцев);

НДС-декларацию — за III квартал 2025;

декларацию по НДПИ — за сентябрь 2025;

декларацию по водному налогу — за III квартал 2025;

6-НДФЛ — за 9 месяцев 2025;

расчет по страховым взносам (РСВ) — за 9 месяцев 2025;

декларацию по акцизам — за сентябрь 2025 года.

А также уведомления по ЕНП о суммах налогов, авансов по налогам, сборам, страховым взносам:

по НДФЛ — за период с 01.10.2025 по 22.10.2025;

по транспортному налогу — за III квартал 2025 (организации);

по авансовым платежам по УСН — за 9 месяцев 2025;

по налогу на имущество организаций — за 9 месяцев 2025 года.

Отправить отчетность можно в электронном виде:

через оператора ЭДО;

через сайт ФНС;

через «Личный кабинет ИП».

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.

Формировать отчетность и уплачивать налоги на любых налоговых режимах научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь вести учет с нуля, рассчитывать зарплату и страховые взносы, работать с ЭДО, управлять финансами и применять искусственный интеллект в работе.

Цена со скидкой 70%: 10 900 рублей вместо 36 000 рублей. Осталось 1 место по этой цене.

Старт сегодня, 15 октября!

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.