⌛ Какую отчетность сдавать в октябре 2025: сроки приближаются
О приближении сроков представления налоговой отчетности напоминает региональное УФНС.
Так, до 20 октября включительно нужно:
отправить налоговую декларацию по косвенным налогам (НДС и акцизам) — при импорте товаров в РФ с территории государств ЕАЭС за сентябрь 2025 года;
заплатить косвенные налоги при импорте из ЕАЭС за сентябрь.
Не позднее 27 октября (т. к. 25.10 — суббота) нужно представить отчетность:
декларацию по налогу на прибыль организаций за январь-сентябрь 2025 (плательщики ежемесячных авансовых платежей по фактически полученной прибыли);
декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 (если отчетные периоды — первый квартал, полугодие и девять месяцев);
НДС-декларацию — за III квартал 2025;
декларацию по НДПИ — за сентябрь 2025;
декларацию по водному налогу — за III квартал 2025;
6-НДФЛ — за 9 месяцев 2025;
расчет по страховым взносам (РСВ) — за 9 месяцев 2025;
декларацию по акцизам — за сентябрь 2025 года.
А также уведомления по ЕНП о суммах налогов, авансов по налогам, сборам, страховым взносам:
по НДФЛ — за период с 01.10.2025 по 22.10.2025;
по транспортному налогу — за III квартал 2025 (организации);
по авансовым платежам по УСН — за 9 месяцев 2025;
по налогу на имущество организаций — за 9 месяцев 2025 года.
Отправить отчетность можно в электронном виде:
через оператора ЭДО;
через сайт ФНС;
через «Личный кабинет ИП».
