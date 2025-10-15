Импорт из Китая 2025: уже завтра даем пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС
Импорт из Китая в 2025 году — это не только выгодные закупки, но и высокорисковая зона для бухгалтера:
есть новые требования ФТС к электронному декларированию;
усиленный валютный контроль ЦБ;
автоматизированные проверки ФНС на обоснованность расходов и НДС.
Поэтому важно легально учесть все расходы, пройти таможню без задержек и избежать блокировок счетов.
Хотите узнать больше о продаже товаров из Китая и сотрудничестве с их поставщиками? Приходите на бесплатный вебинар «Импорт из Китая в 2025: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС». Он состоится уже завтра — 16 октября в 15:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Подготовка к импорту: как избежать ошибок на старте.
Таможенное оформление: пошаговая инструкция для бухгалтера.
Валютный контроль и оплата счетов.
Учет и налогообложение импорта.
Проверки и спорные ситуации: как защититься в 2025 году.
Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.
Ждем вас на вебинаре 16 октября в 15:00 мск!
