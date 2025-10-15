Импорт из Китая 2025: уже завтра даем пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС

Вы получите пошаговый алгоритм работы бухгалтера при импорте из Китая: от заключения контракта до отражения операций в учете. Разберем, как избежать претензий ФНС и ФТС, законно учесть все расходы и сэкономить на налогах.

Импорт из Китая в 2025 году — это не только выгодные закупки, но и высокорисковая зона для бухгалтера:

есть новые требования ФТС к электронному декларированию;

усиленный валютный контроль ЦБ;

автоматизированные проверки ФНС на обоснованность расходов и НДС.

Поэтому важно легально учесть все расходы, пройти таможню без задержек и избежать блокировок счетов.

Хотите узнать больше о продаже товаров из Китая и сотрудничестве с их поставщиками? Приходите на бесплатный вебинар «Импорт из Китая в 2025: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС». Он состоится уже завтра — 16 октября в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Подготовка к импорту: как избежать ошибок на старте. Таможенное оформление: пошаговая инструкция для бухгалтера. Валютный контроль и оплата счетов. Учет и налогообложение импорта. Проверки и спорные ситуации: как защититься в 2025 году.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.

Ждем вас на вебинаре 16 октября в 15:00 мск!