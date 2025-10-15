👦 До 1 декабря 2025 нужно заплатить налоги в том числе за детей

ФНС напоминает, как заплатить налоги на имущество за несовершеннолетних детей.

1 декабря 2025 истекает срок уплаты имущественных налогов за 2024 год. При этом несовершеннолетние тоже должны их оплатить, если владеют жильем или долей в нем, земельным участком и другой недвижимостью, напоминает ФНС.

Платить налоги за них могут родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица.

Как заплатить налог:

по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы;

через банк;

на почте;

в МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.

Также заплатить налоги за ребенка можно в ЛК налогоплательщика с помощью вкладки «Семейный доступ».

Путь такой: нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести логин (ИНН) Личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос».

В ЛК ребенка может быть не более двух подтвержденных запросов.

Затем в личном кабинете ребенка подтверждают запрос, нажав соответствующую кнопку. При отмене запроса в ЛК ребенка в добавлении будет отказано.

Добавленные в такой список дети исключаются из него автоматически при достижении 18 лет. Также можно удалить из списка по желанию любой из сторон: нажать на кнопку в выпадающем меню «Удалить пользователя» и подтвердить исключение.

В разделе «Налоги» будет раскрывающийся список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. По пользователям в этом списке можно посмотреть информацию о деталях начислений, оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.