Минфин: какие расходы на рекламу учитывают для налога на прибыль

Расходы на рекламу учитываются для налога на прибыль организаций по нормам НК, а считается ли мероприятие рекламой – разъяснит ФАС.

Минфин уточнил порядок учета рекламных расходов для расчета налоговой базы по налогу на прибыль.

В письме от 01.09.2025 № 03-03-06/1/85012 ведомство напомнило, что расходы на рекламу относятся к прочим, связанным с производством и реализацией: подп. 28 п. 1 ст. 264 НК, кроме перечисленных в ст. 270 НК.

Расходами на рекламу считают также расходы на виды рекламы, не указанные в абзацах втором-четвертом п. 4 ст. 264 НК, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, но только в пределах 1% выручки от реализации.

То есть расходы, которые соответствуют положениям закона о рекламе, учитывают в базе по налогу на прибыль в порядке п. 4 ст. 264 НК.

При этом контроль за соблюдением законодательства в сфере рекламы возложен на ФАС, отмечает Минфин.

Поэтому за разъяснениями о том, соответствуют ли мероприятия нормам закона о рекламе, ведомство рекомендует обращаться в ФАС.

Как бухгалетру учесть расходы на рекламу в соцсетях (SMM) — читайте здесь.

Научим вести учет доходов и расходов на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность, рассчитывать зарплату и налоги, работать с ЭДО и управленкой, сможете легко проходить налоговые проверки. В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 1 место по этой цене.

Старт сегодня, 15 октября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.