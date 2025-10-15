Размер пособия по уходу за ребенком предлагают повысить

Пособие могут поднять до уровня детского прожиточного минимума.

Депутат Александр Аксененко предлагает увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет до уровня детского прожиточного минимума. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой

Депутат указал, что действующий порядок расчета пособия исходя из 40% от среднего заработка родителя не закрывает базовые расходы семьи.

В 2025 году минимальный размер пособия составляет 8 976 рублей. Это почти в два раза меньше прожиточного минимума ребенка, который установлен на уровне 17 201 рубля.

Такой размер выплаты не выполняет компенсаторную и поддерживающую функции, уверен Аксененко.

Поэтому он предлагает закрепить в законодательстве норму о минимальном размере пособия по уходу за ребенком не ниже детского прожиточного минимума.