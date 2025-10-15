ФНС разъяснила новый порядок применения НДС при реализации медных полуфабрикатов

С 1 июля 2025 года при продаже медных полуфабрикатов налоговую базу по НДС определяют с учетом изменений в НК РФ.

Согласно изменениям в п. 8 статьи 161 НК, обязанность налогового агента по НДС — покупателя медных полуфабрикатов — возникает только при выполнении следующих условий:

продавец не включен в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции либо в перечень производителей медных полуфабрикатов;

покупатель включен в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции.

Если покупатель медных полуфабрикатов не включен в перечень производителей, обязанности налогового агента по НДС у него не возникают. В этом случае считают и платят НДС продавцы медных полуфабрикатов, уточняет УФНС.

Указанные перечни размещаются на официальном сайте Минпромторга.

В письме ФНС от 01.10.2025 № СД-4-3/8934@ также разъяснен порядок заполнения отдельных показателей счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур) и декларации по НДС.