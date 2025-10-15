При назначении единого пособия учтут алименты + пример расчета
СФР напомнил порядок назначения единого пособия. Право на выплату есть у семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума по региону проживания. Пособие назначают после комплексной оценки нуждаемости.
«В расчет берут трудовые доходы, стипендии, пенсии, пособия и другие доходы, в том числе алименты», — уточнил Соцфонд.
Если алименты установил суд, их учтут в доходах семьи в фактическом размере. Если открыто исполнительное производство — СФР самостоятельно получит сведения. В остальных случаях заявитель пишет сумму алиментов в заявлении на пособие.
При устной договоренности об алиментах или нотариальном соглашении сумму алиментов указывают в заявлении на единое пособие.
Сумму алиментов учтут в размере не менее:
1/4 МРОТ — на одного ребенка;
1/3 МРОТ — на двоих детей;
1/2 МРОТ — на троих и более детей.
Если в заявлении указана меньшая сумма или вообще не указана, в доходы семьи учтут алименты в размере доли от МРОТ, умноженной на число месяцев в расчетном периоде.
Пример расчета. В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей. Минимальный размер алиментов за полный год составит:
5 610 руб. х 12 мес. = 67 320 руб. — на одного ребенка;
7 480 руб. х 12 мес. = 89 760 руб. — на двоих детей;
11 220 руб. х 12 мес. = 134 640 руб. — на троих и более детей.
Начать дискуссию