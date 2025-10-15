👵 Бабушка может получать пособие по уходу за внуком
У работницы организации родился внук, и она хочет уйти в отпуск по уходу за ним до полутора лет. Но мать ребенка отпуск по уходу не оформляет и продолжит работать.
Можно ли предоставить бабушке отпуск по уходу за ребенком, и какие документы должна представить для этого работница, спросили у СФР.
В письме от 02.10.2025 № 14-20/50353 Соцфонд ответил, что бабушка имеет право оформить такой отпуск в соответствии со ст. 256 ТК.
При этом право на пособие по уходу за ребенком у нее возникнет только после окончания отпуска по беременности и родам у матери ребенка, если мать сама не оформит отпуск по уходу за ребенком и соответствующее пособие.
Основание для назначения пособия по уходу за ребенком работнице – это поданное работодателю соответствующее заявление. Его подают одновременно с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.
После это в течение 3 рабочих дней работодатель отправит в СФР сведения:
о датах начала и окончания отпуска по уходу за ребенком;
замене календарных лет в расчетном периоде на основании заявления матери;
продолжительности рабочего времени, если на момент наступления страхового случая мать работает на условиях неполного рабочего времени.
Затем Соцфонд назначит пособие.
Начать дискуссию