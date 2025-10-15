👵 Бабушка может получать пособие по уходу за внуком

Если отпуск по уходу за ребенком оформила бабушка, она будет получать пособие после окончания отпуска по беременности и родам у матери.

У работницы организации родился внук, и она хочет уйти в отпуск по уходу за ним до полутора лет. Но мать ребенка отпуск по уходу не оформляет и продолжит работать.

Можно ли предоставить бабушке отпуск по уходу за ребенком, и какие документы должна представить для этого работница, спросили у СФР.

В письме от 02.10.2025 № 14-20/50353 Соцфонд ответил, что бабушка имеет право оформить такой отпуск в соответствии со ст. 256 ТК.

При этом право на пособие по уходу за ребенком у нее возникнет только после окончания отпуска по беременности и родам у матери ребенка, если мать сама не оформит отпуск по уходу за ребенком и соответствующее пособие.

Основание для назначения пособия по уходу за ребенком работнице – это поданное работодателю соответствующее заявление. Его подают одновременно с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.

После это в течение 3 рабочих дней работодатель отправит в СФР сведения:

о датах начала и окончания отпуска по уходу за ребенком;

замене календарных лет в расчетном периоде на основании заявления матери;

продолжительности рабочего времени, если на момент наступления страхового случая мать работает на условиях неполного рабочего времени.

Затем Соцфонд назначит пособие.