📄 Туроператоры будут сдавать отчет о работе по новой форме. Бумажный вариант отменят

Минэконоразвития с 2026 года меняет требования к отчетности туроператоров в сфере выездного туризма.

Минэкономики разработало новые требования к отчетности туроператора, работающего в сфере выездного туризма, ее составу и форме.

Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

Сейчас туроператоры, организующие поездки за границу, ежегодно сдают специальный отчет о работе в Минэкономразвития. Такой отчет на бумаге или в электронном виде сдают 15 апреля года, следующего за отчетным.

Действующие требования к отчету утверждены приказом Минэкономики от 01.09.2023 № 614.

Но теперь от туроператоров нужны дополнительные сведения для применения льгот по финансовому обеспечению, и действующий порядок не соответствует положениям закона о туристской деятельности.

Так, для применения льготы по минимальному финансовому обеспечению ответственности туроператора в форму отчетности добавят строки для заполнения при реализации туристского продукта в сопредельные государства с благоприятными условиями для пребывания российских туристов.

Кроме того, бумажную форму отчетности хотят отменить. Сдавать отчеты туроператоры будут только в электронном формате через Госуслуги.

Планируется, что новые требования вступят в силу с 1 марта 2026 года.