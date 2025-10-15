📄 Туроператоры будут сдавать отчет о работе по новой форме. Бумажный вариант отменят
Минэкономики разработало новые требования к отчетности туроператора, работающего в сфере выездного туризма, ее составу и форме.
Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.
Сейчас туроператоры, организующие поездки за границу, ежегодно сдают специальный отчет о работе в Минэкономразвития. Такой отчет на бумаге или в электронном виде сдают 15 апреля года, следующего за отчетным.
Действующие требования к отчету утверждены приказом Минэкономики от 01.09.2023 № 614.
Но теперь от туроператоров нужны дополнительные сведения для применения льгот по финансовому обеспечению, и действующий порядок не соответствует положениям закона о туристской деятельности.
Так, для применения льготы по минимальному финансовому обеспечению ответственности туроператора в форму отчетности добавят строки для заполнения при реализации туристского продукта в сопредельные государства с благоприятными условиями для пребывания российских туристов.
Кроме того, бумажную форму отчетности хотят отменить. Сдавать отчеты туроператоры будут только в электронном формате через Госуслуги.
Планируется, что новые требования вступят в силу с 1 марта 2026 года.
Начать дискуссию