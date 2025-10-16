Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект об изменениях в системе ОМС

Главы субъектов РФ смогут исключать из системы обязательного медицинского страхования частные страховые организации и передавать их полномочия территориальным фондам ОМС.

15 октября 2025 года комитет ГД по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым предлагает предоставить главам регионов право исключать из системы ОМС частные страховые фирмы и передавать их полномочия территориальным фондам ОМС.

Документ был разработан Правительством РФ вдогонку к пакету законопроектов о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов подчеркнул, что предложенный подход уже эффективно работает в новых регионах. Поэтому логично предоставить право всем субъектам РФ самим выбирать ту или иную организационную структуру системы ОМС.

«Подобная возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами, так как в любой момент губернатор сможет принять решение о передаче их полномочий территориальному фонду ОМС», — рассказал Сергей Леонов.

Он добавил, что взимаемые штрафы не будут оседать в страховых, а будут направлены из территориального фонда ОМС обратно в систему здравоохранения. А врачи будут тратить больше времени на пациентов, а не на разборки с частными страховыми компаниями.

И в целом обслуживание системы страхования будет дешевле, а высвобожденные средства пойдут на финансирование оказания медпомощи населению, заверил Леонов.

Также законопроект предлагает выдавать полис ОМС иностранцам-трудовым мигрантам только если они легально трудятся в России и накопили 5 лет страхового стажа вместо трех, как сейчас. Это сделают, чтобы синхронизировать по времени право мигрантов на получение пенсии (через 5 лет) и полиса ОМС.

Рассмотрение законопроекта Госдумой в первом чтении планируется на следующей неделе.

