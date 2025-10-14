Еще один губернатор поддержал предложение о платном ОМС для безработных

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что регион тратит на неработающих граждан трудоспособного возраста 5 млрд в год.

Предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко обязать неработающих трудоспособных граждан самостоятельно платить взносы за ОМС поддержал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ранее Матвиенко заявила, что неработающий человек может поработать два месяца, чтобы заработать 45 тысяч рублей для оплаты ОМС.

Кожемяко рассказал, сколько выделяется на медицинское обслуживание неработающих граждан трудоспособного возраста.

«В Приморье на это в год направляется около 5 миллиардов рублей. В связи с этим считаю справедливым предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко подумать над тем, чтобы неработающие трудоспособные граждане самостоятельно платили взносы за обязательное медстрахование», – заявил чиновник.

По его словам, свободные средства Приморье сможет направить на покупку нового медицинского оборудования и ремонты краевых медучреждений, а также на привлечение медиков.

Ранее инициативу Матвиенко поддержал губернатор Московской области.