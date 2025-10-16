Покупки долгов МФО коллекторами в 2025-м побили рекорд за три года
В 2025 году покупки просроченных долгов МФО коллекторами вышли на рекордный объем за три года.
Такие данные получили в ходе исследования сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect и НАО «ПКБ», пишут «Ведомости».
За 9 месяцев 2025 года коллекторы купили просроченных долгов МФО на 82,7 млрд рублей. Это на 26,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, и на 74,5% больше, чем в 2023 году.
При этом в третьем квартале 2025 покупки просроченных долгов МФО составили 33,3 млрд руб.: на 42% выше показателя за аналогичный период 2024 года и более чем в два раза больше показателя за период в 2023 году.
По словам коммерческого директора ID Collect Татьяны Волеговой, рекордные показатели связаны выходом в этот сегмент новых покупателей. Кроме того, покупку просроченных долгов МФО возобновили агентства, которые долгое время этим не занимались.
Особенно активно покупают «молодые долги» — где выше вероятность возврата, говорится в исследовании.
Комментарии2
Бесит эта вся кутерьма с коллекторами. Люди до сих пор их боятся, как огня потому что старое поколение помнит, как их запугивали звонками по ночам, угрозами и всякой жестью и это работало, никто не спорил. Но реально, коллекторы это пустое место у них ноль прав! Они просто перекупщики чужих долгов, как на барахолке старые шмотки с руками отрывают.
Банки и МФО не дураки))) они продают эту просрочку за копейки - типа 5-10% от суммы, потому что сами не хотят тратить время и нервы на должников которые уже год не платят, риски огромные, суды тянутся, а бабла ноль. Лучше быстро скинуть эту головную боль и получить хоть что-то на баланс чем мучаться. А коллекторы это скупают, потому что верят, что напугают народ и выжмут в 5-10 раз больше - особенно "молодые долги", где шанс вернуть есть)
Нельзя врываться в квартиру нельзя ничего конфисковывать без суда, нельзя даже нормально давить - за каждую угрозу их можно засудить по закону о коллекторской деятельности. Скупка на 80 миллиардов?))) Это их раздувает, но для нас, простых людей это значит только одно: они жадные барыги без настоящей власти а страх это их единственный инструмент, который скоро сдохнет, когда все поймут, что звонить в полицию проще, чем платить.
ВОпросы которые следует задать:
- Почему у вас нет оригинального исполнительного листа от судебных приставов ФССП с отметкой о регистрации производства?
- Предоставьте выписку из реестра ФССП, подтверждающую, что ваше агентство включено и не исключено за нарушения.
- Какая статья ГК РФ дает вам право на самостоятельный арест имущества без суда?
- Покажите судебное решение по моему делу с номером дела, датой и ФИО судьи без него вы имеете право требовать оплату?
- Почему банк/МФО не уведомил меня письменно о продаже долга за 30 дней до этого, как требует закон?
- На основании какого пункта 230-ФЗ вы звоните чаще одного раза в день или приходите без моего письменного согласия?
- Предоставьте расчет полной суммы долга: основной долг, проценты, штрафы — с формулами и датами начисления, заверенный банком.
- Какой у вас номер лицензии на коллекторскую деятельность и почему он не указан в вашем удостоверении?
- Почему вы не можете показать протокол о передаче дела от приставов, если долг уже "исполняется"?