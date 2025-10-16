Покупки долгов МФО коллекторами в 2025-м побили рекорд за три года

В 2025 году покупки просроченных долгов МФО коллекторами вышли на рекордный объем за три года.

Такие данные получили в ходе исследования сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect и НАО «ПКБ», пишут «Ведомости».

За 9 месяцев 2025 года коллекторы купили просроченных долгов МФО на 82,7 млрд рублей. Это на 26,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, и на 74,5% больше, чем в 2023 году.

При этом в третьем квартале 2025 покупки просроченных долгов МФО составили 33,3 млрд руб.: на 42% выше показателя за аналогичный период 2024 года и более чем в два раза больше показателя за период в 2023 году.

По словам коммерческого директора ID Collect Татьяны Волеговой, рекордные показатели связаны выходом в этот сегмент новых покупателей. Кроме того, покупку просроченных долгов МФО возобновили агентства, которые долгое время этим не занимались.

Особенно активно покупают «молодые долги» — где выше вероятность возврата, говорится в исследовании.