Будет ли транспортный налог за угнанный автомобиль

Согласно НК РФ, платить налог за угнанный автомобиль не нужно.

Начисление налога приостанавливается на период, пока машина в розыске. Если розыск автомобиля прекращен, но его так и не нашли, начисления по транспортному налогу не возобновляются.

Прекращение начисления транспортного налога при угоне происходит с 1-го числа месяца, в котором начат розыск авто. Для этого нужно подать в ИФНС заявление по форме КНД 1150136.

Если его не подать, исчисление налога (авансового платежа) прекратится на основании сведений, поступивших в налоговую из уполномоченных органов, уточняет УФНС.

Заявление о прекращении исчисления налога за угнанный автомобиль можно подать в любой налоговый орган или МФЦ + можно приложить документы, подтверждающие, что авто в розыске в течение определенного периода или не возвращено владельцу по завершении розыска.

Конкретного перечня таких документов НК не устанавливает. Как правило, это справка об угоне, выданная правоохранительными органами.

Если такой справки нет, подтвердить розыск автомобиля можно:

справкой или постановлением о возбуждении уголовного дела, где есть информация об угоне;

вступившим в силу судебным актом, в котором есть информация об угоне.

Если не представить подтверждающие документы, налоговый орган запросит эти сведения у уполномоченного органа. А если и у него таких сведений не окажется, ИФНС проинформирует налогоплательщика о необходимости представить подтверждающие документы.

По общему правилу налоговый орган рассматривает заявление 30 рабочих дней со дня его получения. Этот срок могут продлить еще на 30 рабочих дней, если понадобится запрашивать сведения.

По итогам рассмотрения заявления ИФНС направит плательщику один из двух документов: