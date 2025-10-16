📆 Из-за длинных новогодних праздников майские выходные будут короткими

Майские-2026 будут самыми короткими с 2018 года.

Майские праздники в 2026 году будут короче обычного, в том числе из-за длинных новогодних каникул. Об этом сообщила депутат Светлана Бессараб.

В ТК установлено 14 праздничных дней в течение года. Они переносятся, если выпадают на выходные.

Общее количество рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025-м – 247, уточнила депутат.

«В 2025 году у нас были длительные майские праздники. В 2026 году за счет достаточно длинных новогодних праздников у нас майские праздники составят: по случаю 1 Мая — три выходных дня;

по случаю 9 Мая — мы тоже будем отдыхать три дня», — сказала Бессараб.

В 2026 году россияне будут отдыхать по три дня несколько раз: в праздники 23 Февраля и 8 Марта, а четырехдневных выходных в 2026 году не будет.

Она напомнила, что россияне и Правительство считают, что новогодние выходные нужно делать длительными, так как в это время вся семья отдыхает, может навещать родственников и путешествовать.

Новогодние праздники в 2026 году будут самыми длинными за многие годы: 12 дней — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года.

А майские праздники в 2026 году будут самыми короткими с 2018 года, когда отдыхали всего пять дней.

Смотрите актуальный производственный календарь на «Клерке» на 2025 год и на 2026 год.