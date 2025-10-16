ОСАГО может подорожать в два раза в некоторых регионах

Шкалу тарифов по ОСАГО расширят на 15% в обе стороны, а для регионов РФ из «красной зоны» вдвое повысят территориальный коэффициент.

В России расширят коридор цен на ОСАГО:

на 15% в обе стороны — для легковых авто;

на 40% — для мотоциклистов.

Об этом сообщил директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов.

Сейчас у страховщиков меньше возможностей индивидуализировать стоимость. Но благодаря расширению границ ЦБ планирует это исправить.

Проект ранее одобрил совет директоров Центробанка. Скоро его отправят в Минюст, уточнил Смирнов. Изменения заработают в ближайшие месяцы.

Также хотят в два раза поднять территориальный коэффициент для регионов из «красной зоны» — это субъекты РФ, где совершается много недобросовестных действий, например, мошенничеств. Таких регионов всего два – Ингушетия и Новосибирская область.

После вступления в силу всех изменений верхняя граница тарифного коридора (базовой ставки) для легковых авто составит 8 665 рублей, а нижняя — 1 399, отметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Ставку страховщик самостоятельно определит для каждого водителя, затем она умножается на коэффициенты (территория, стаж водителя, мощность двигателя и т. д.).

В итоге стоимость ОСАГО максимально может вырасти в 2,3 раза, пояснил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Но только в экстремальных случаях — условно самый аварийный водитель из региона в красной зоне.

Для большинства водителей цена полиса не вырастет или увеличится в пределах инфляции, считает директор по развитию портфеля ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов.