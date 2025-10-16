⏳ Скоро срок уплаты авансовых платежей по налогам на имущество организаций за 3 квартал 2025

Не везде региональным законом или местным нормативным актом предусмотрена уплата компаниями авансов по налогам на имущество.

Не позднее 28 октября 2025 года (вторник) организации должны уплатить авансовые платежи по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество за третий квартал 2025 года (за 9 месяцев – для налога, исчисляемого по среднегодовой стоимости имущества).

При этом законами субъектов РФ может быть не предусмотрена уплата авансов по указанным региональным налогам. Либо нормативными актами муниципальных образований (законами городов федерального значения) – по земельному налогу. Уточнить это можно в сервисе ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Для отдельных категорий организаций срок уплаты авансов по имуществу продлен постановлениями Правительства РФ, уточняют налоговики. Например, от 08.05.2025 № 611 — для Курской области.

Для распределения платежей в бюджетной системе РФ организации обязаны представить уведомление по ЕНП об исчисленных суммах авансов по указанным налогам за 3 квартал (девять месяцев) 2025, указав код отчетного периода «34/03».

Подать уведомление нужно в ИФНС по месту учета организации не позднее 27 октября 2025.

Направить уведомление можно по ТКС либо через личный кабинет налогоплательщика. Лица, не указанные в п. 3 ст. 80 НК, могут сделать это на бумаге.

