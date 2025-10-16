📄 Для льгот по транспортному налогу разработали новые формы

Подготовлена форма уведомления об объекте налогообложения для налоговой льготы и документ о препятствиях в предоставлении льготы.

ФНС разработала формы документов для льгот по транспортному налогу. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

Согласно законопроекту о направлениях налоговой политики, порядок предоставления льгот по транспортному налогу уточнят.

Так, от транспортного налога хотят освободить сельхозпроизводителей — в отношении тракторов, самоходных комбайнов, самоходных машин для перевозки и внесения минеральных удобрений, специальных или специализированных автотранспортных средств, используемых в течение налогового периода (независимо от срока фактического использования) при сельхозработах для производства с/х продукции.

То есть для сельхозтехники будут действовать общие правила применения налоговых льгот.

Для этого ФНС подготовила форму уведомления о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая льгота по транспортному налогу.

Кроме того, разработана форма документа о выявлении оснований, препятствующих предоставлению налоговой льготы по уведомлению.

Планируется, что формы будут применяться с 1 апреля 2026 года.