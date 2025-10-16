ЦОК ОК ЗП 08.07 Мобильный
Депутаты предлагают ограничить использование пальмового масла в детском питании

Предлагается ввести акцизы и повысить таможенную пошлину на пальмовое масло.

Депутаты Госдумы приняли проект обращения к главе Правительства Михаилу Мишустину об ограничении использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов, в частности детского питания.

Кабмин также рассмотрит введение акцизов и повышение ставки таможенной пошлины на пальмовое масло.

Кроме того, предлагается создать единую платформу для мониторинга технологических процессов изготовления пищевых продуктов с использованием пальмового масла.

А за введение потребителей в заблуждение о заменителях молочных жиров в молочке предлагается усилить ответственность.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, использование пальмового масла необходимо запрещать во всех детских продуктах.

Автор

Консалтинг Онлайн
