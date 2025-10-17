Получить компенсацию по ОСАГО стало проще

При любом ДТП теперь можно подать заявление на выплаты по ОСАГО через Госуслуги.

При любом оформлении ДТП теперь можно получить компенсацию по ОСАГО через Госуслуги или приложение «Госуслуги Авто».

Раньше это можно было делать только при ДТП без вызова инспектора (по европротоколу).

Минцифры разъяснило порядок оформления.

После ДТП подают заявление в страховую на выплату по ОСАГО на Госуслугах или в приложении «Госуслуги Авто». Большая часть данных подтянется автоматически, их не придется вносить вручную.

Страховщик рассмотрит заявление и пригласит на осмотр авто, потом дадут направление на ремонт или перечислят компенсацию на указанную карту.

Если в ДТП попали больше двух авто – обращаться в свою страховую придется лично. Если нанесен вред здоровью — нужно обращаться в страховую виновника ДТП.

В приложение для автомобилистов «Госуслуги Авто» можно загрузить электронные документы на машину — водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО.

Там же можно оформить ДТП по европротоколу, подать заявление в страховую компанию, записаться в ГИБДД и даже связаться с водителем другого автомобиля, отметило Минцифры.