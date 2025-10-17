При нарушении трудовых прав работнику будет положена бесплатная юридическая помощь

Участники системы бесплатной юридической помощи будут представлять интересы людей в судах.

16 октября 2025 года Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении списка оснований для получения бесплатной юридической помощи.

По новым правилам государственные юридические бюро и адвокаты — участники системы бесплатной юридической помощи — смогут представлять в судах интересы россиян по делам:

об отказе работодателя в заключении трудового договора;

восстановлении на работе;

взыскании заработка, в том числе за время вынужденного прогула;

компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями работодателя.

Сейчас право на бесплатную юридическую помощь есть у социально незащищенных категорий россиян: малоимущих, пострадавших от ЧС, инвалидов, ветеранов, многодетных семей, детей-сирот.