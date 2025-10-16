💬 Теперь на «Клерке» можно комментировать записи вебинаров!

С октября 2025 года «Клерк» открыл возможность комментирования записей вебинаров, мастер-классов и практических консультаций.

Если вам есть что сказать, хотите внести предложения, поблагодарить спикера, предложить тему нового вебинара, задать вопросы — приходите в комментарии под записью.

Комментарии под записью вебинара

Также ваши комментарии появятся в ленте мнений на главной странице «Клерка»:

Комментарии по вебинарам на главной странице «Клерка»

Все записи вебинаров, мастер-классов и практических консультаций, которые уже доступны для просмотра и комментирования, собраны здесь.