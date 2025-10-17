Мастер-класс по заполнению декларации НДС за 3 квартал 2025 в 1С — уже в этот понедельник!

Заполните декларацию по НДС за 3 квартал 2025 года вместе с аудитором, чтобы не сделать ошибок и не получить претензий налоговиков.

ФНС активно использует автоматизированные системы контроля: сверка счетов-фактур, анализ расхождений в книге покупок/продаж, перекрестная проверка контрагентов. Одна ошибка в декларации по НДС и вы получите требование, блокировку вычета или доначисление.

Пройдите весь путь вместе с экспертом: от настройки учета до отправки декларации – без рисков блокировок и доначислений. Приходите на «Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за 3 квартал в 1С: Предприятие 8.3». Он состоится уже в этот понедельник — 20 октября в 11:00 мск!

На этом мастер-классе вы не просто узнаете — вы вместе с аудитором пошагово заполните декларацию НДС за 3 квартал 2025 в 1С:Предприятие 8.3. Увидите, как эксперт проверяет данные, где ищет ошибки, как формирует отчеты и готовит документы для защиты в случае проверки.

Запись и персональный сертификат о посещении мастер-класса будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Подготовка к декларации: что проверить ДО начала заполнения. Ключевые отчеты для аудита данных перед заполнением декларации. Пошаговый разбор декларации по НДС: заполняем вместе с аудитором разделы 1, 8-9, 12. Финальная проверка и отправка: последний рубеж перед ФНС. Бонус: как подготовиться к возможной проверке ФНС уже сейчас.

+ чек-лист: 10 точек риска в декларации по НДС за 3 квартал 2025.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».

Ждем вас на мастер-классе 20 октября в 11:00 мск!