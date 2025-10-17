Заключать соглашения о стабилизации цен на товары можно будет до конца 2029 года

Кабмин продлил возможность заключения соглашений о стабилизации цен между местными властями, производителями и торговыми сетями.

Для поддержания стабильной ситуации на потребительском рынке Правительство продлило возможность заключения соглашений о стабилизации цен между региональными властями, производителями и торговыми сетями до 31 декабря 2029 года.

Постановление от 14 октября 2025 года № 1577 опубликовано на сайте кабмина.

Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на потребительском рынке, говорится в сообщении.

Благодаря такому механизму хозяйствующие субъекты берут на себя обязательства по снижению и неповышению цен на массовые и социально значимые товары.

По данным ФАС на октябрь 2025 года, соглашения заключили в 71 регионе с участием 14 546 хозяйствующих субъектов. Среди них – 292 производителя, 51 оптовая организация, 14 100 торговых компаний, 100 аптек и 3 АЗС.