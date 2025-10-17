Как платит налоги ИП на УСН при переезде в другой регион
ИП на УСН «доходы» в Калмыкии платит налог по ставке 1%. Теперь она прописывается в Московской области и спрашивает, как будет рассчитываться налог за 2025 год.
Налоговики напомнили, что это указано в п. 2 ст. 346.21 НК: при изменении места жительства ИП в течение налогового периода налог рассчитывается по налоговой ставке, установленной законом субъекта РФ по новому месту жительства.
Если в следующие три налоговых периода после переезда налоговая ставка в новом регионе меньше, чем в старом – налог рассчитывают по ставке, действующей для прежнего места жительства.
Подробнее о том, как вести учет на спецрежиме, уплачивать налоги и заполнять декларацию, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы узнаете, как рассчитывать зарплату и страховые взносы, кому положены льготы, научитесь составлять отчетность в 1С, оформлять кассовые чеки и работать с ЭДО с 1 сентября 2025 года.
Цена сейчас со скидкой 69%: 4 900 рублей вместо
15 950 рублей. Остался 1 курс по этой цене.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию