Как платит налоги ИП на УСН при переезде в другой регион

ИП будет платить налоги по новому месту жительства, если там ставки не меньше.

ИП на УСН «доходы» в Калмыкии платит налог по ставке 1%. Теперь она прописывается в Московской области и спрашивает, как будет рассчитываться налог за 2025 год.

Налоговики напомнили, что это указано в п. 2 ст. 346.21 НК: при изменении места жительства ИП в течение налогового периода налог рассчитывается по налоговой ставке, установленной законом субъекта РФ по новому месту жительства.

Если в следующие три налоговых периода после переезда налоговая ставка в новом регионе меньше, чем в старом – налог рассчитывают по ставке, действующей для прежнего места жительства.

