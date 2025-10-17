Инвалиды в новых регионах смогут переоформить документы заочно

Заочное переосвидетельствование нужно пройти для замены документов, выданных властями Украины, ЛНР и ДНР.

Переосвидетельствование для получения российских документов у получивших инвалидность на производстве или в результате профзаболеваний в новых регионах можно будет пройти без личного присутствия человека.

Такое постановление Правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Правило касается ситуаций замены на российские документы, ранее выданные украинскими структурами и властями ДНР и ЛНР до 1 марта 2023.

Инвалиды в этих регионах должны пройти переосвидетельствование до 2026 года, чтобы и дальше получать выплаты.

С помощью нового порядка можно будет быстрее переофорить документы и избежать образования очередей.

По оценкам Правительства, пройти переосвидетельствование должны более 60 тыс. человек.