Инвалиды в новых регионах смогут переоформить документы заочно
Переосвидетельствование для получения российских документов у получивших инвалидность на производстве или в результате профзаболеваний в новых регионах можно будет пройти без личного присутствия человека.
Такое постановление Правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.
Правило касается ситуаций замены на российские документы, ранее выданные украинскими структурами и властями ДНР и ЛНР до 1 марта 2023.
Инвалиды в этих регионах должны пройти переосвидетельствование до 2026 года, чтобы и дальше получать выплаты.
С помощью нового порядка можно будет быстрее переофорить документы и избежать образования очередей.
По оценкам Правительства, пройти переосвидетельствование должны более 60 тыс. человек.
