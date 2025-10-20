Как рассчитать налоговую льготу для предпенсионера за неполный год

В чате ФНС спросили – если статус предпенсионера появился в августе 2025, есть ли право на налоговую льготу в этом году.

Предпенсионеры могут получить льготы по земельному налогу и налогу на имущество физлиц.

Если право на льготу в отношении земельного участка появилось в течение налогового периода, льготу рассчитывают с учетом коэффициента. Его считают как отношение числа полных месяцев, в течение которых нет налоговой льготы, к числу календарных месяцев в налоговом периоде.

При этом месяц возникновения права на налоговую льготу принимается за полный месяц, уточнили налоговики.