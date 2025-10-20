Новым гражданам России хотят давать господдержку не сразу

Право на пособия и выплаты предлагают установить после 20 лет постоянного проживания в РФ.

16 октября 2025 года депутаты во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об ограничении прав лиц, принятых в гражданство РФ.

Предлагается установить, что право на меры господдержки в РФ, в том числе на доплаты к пенсии, выплаты и социальные пособия малоимущим, получение маткапитала, льготную ипотеку, будет возникать у новых граждан РФ через 20 лет постоянного проживания в РФ со дня приобретения гражданства.

Эти нормы не будут распространяться на людей, приобретших гражданство в связи с принятием в РФ нового субъекта, на граждан Белоруссии, Украины и участников СВО.