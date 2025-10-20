ФНС: на АУСН в отдаленных местностях можно не применять ККТ, но лучше применять

По общему правилу в отделенных и труднодоступных местностях можно не применять кассу.

Налогоплательщики размышляют: если переходить на АУСН с 1 января 2026 года, то нужно ли покупать кассовый аппарат, если освобождены от него как удаленная местность.

ФНС разъяснила: если организация или ИП, применяющие или желающие применять автоУСН, ведут расчеты в отдаленных и труднодоступных местностях, ККТ может не применяться (п. 3 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Но тогда полученные доходы необходимо вносить самостоятельно в Личном кабинете АУСН: вкладка «Операции» — «Добавить».

В итоге для автоматического получения налоговым органом сведений о расчетах ФНС рекомендует при применении режима автоУСН в подобных случаях «по возможности использовать ККТ».