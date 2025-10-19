Налоговые службы стран СНГ начнут обмен данными о владельцах бизнеса

Налоговым органам России станет проще находить незадекларированные компании россиян в странах СНГ. Налоговые службы договорились автоматически обмениваться информацией об участии граждан одной страны в уставных капиталах компаний другой.

На заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств — участников СНГ (КСРНС СНГ) утвержден проект протокола, предусматривающий новый вид автоматического обмена информацией — сведения о долевом участии физических лиц в организациях, зарегистрированных в странах СНГ.

Также утвержден наднациональный справочник кодов видов доходов, по которым налоговые службы стран СНГ будут обмениваться данными ежегодно.

Это значит, что вскоре будут внесены изменения в действующий Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами — участниками СНГ, и налоговые органы получат еще больше инструментов для контроля зарубежных активов своих налогоплательщиков.

По состоянию на осень 2025 года в зоне риска находятся компании россиян, зарегистрированные в Армении, Казахстане и Азербайджане — именно эти страны уже участвуют с Россией в автоматическом обмене в рамках CRS.

В перспективе аналогичный обмен может распространиться и на другие государства СНГ — Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, что фактически закроет возможность скрывать участие в бизнесе в соседних странах.