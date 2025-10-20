Необлагаемую сумму матпомощи и призов могут увеличить в 2,5 раза

Предлагается не облагать налогами суммы матпомощи, призов и подарков в размере 10 тыс. рублей.

Депутаты предлагают поднять размер не облагаемой налогами суммы матпомощи, призов и подарков с 4 тыс. до 10 тыс. рублей. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

Сейчас такие выплаты не облагаются налогом, если их стоимость не превышает 4 000 рублей. Но этот размер установили 20 лет назад – в 2005 году. За это время накопленная инфляция составила 150%.

«Возможность не платить в казну за материальную помощь работодателя или полученный подарок ценой до 10 000 рублей — это уже не роскошь, а объективная необходимость», — отметил один из авторов законопроекта депутат Ярослав Нилов.

Увеличение необлагаемой суммы с 4 до 10 тыс. рублей позволит учесть инфляцию и сделает необлагаемую сумму более обоснованной.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.