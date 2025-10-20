ФНС: сведения о получении цифровой валюты нужно подавать каждый месяц
Лица, которые занимаются майнингом цифровой валюты, должны каждый месяц не позднее 20-го числа представлять в налоговую информацию о получении цифровой валюты от майнинга. Об этом сказано на сайте ФНС.
Такие сведения подают в электронном виде, они должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью. Отправить все материалы нужно через личный кабинет налогоплательщика.
Майнингом могут заниматься:
физлица, которые не являются ИП. Но для них есть ограничение по потреблению электроэнергии — не больше 6 тыс. киловатт-часов в месяц;
ИП и компании, которых внесли в реестр майнеров.
Если юрлица проводят операции с цифровыми валютами, то в состав декларации по налогу на прибыль нужно включить Лист 02, где в реквизите «Признак налогоплательщика» налоговики рекомендуют применять код «13» при отражении расчета прибыли или убытка по операциям.
Начать дискуссию