ФНС: сведения о получении цифровой валюты нужно подавать каждый месяц

Майнеры должны до 20-го числа каждого месяца отчитываться о добытой криптовалюте.

Лица, которые занимаются майнингом цифровой валюты, должны каждый месяц не позднее 20-го числа представлять в налоговую информацию о получении цифровой валюты от майнинга. Об этом сказано на сайте ФНС.

Такие сведения подают в электронном виде, они должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью. Отправить все материалы нужно через личный кабинет налогоплательщика.

Майнингом могут заниматься:

  • физлица, которые не являются ИП. Но для них есть ограничение по потреблению электроэнергии — не больше 6 тыс. киловатт-часов в месяц;

  • ИП и компании, которых внесли в реестр майнеров.

Если юрлица проводят операции с цифровыми валютами, то в состав декларации по налогу на прибыль нужно включить Лист 02, где в реквизите «Признак налогоплательщика» налоговики рекомендуют применять код «13» при отражении расчета прибыли или убытка по операциям.

Ольга Ульянова
