Высокотехнологичным производствам выделена дополнительная господдержка

Предельный ежегодный размер субсидирования увеличен с 600 млн до 3,5 млрд рублей.

Кабмин увеличил господдержку высокотехнологичных производств: распоряжение от 14 октября 2025 года № 2854-р опубликовано на сайте Правительства.

Предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов подняли с 600 млн до 3,5 млрд рублей. Это касается предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство продукции гражданского назначения.

Так окажут дополнительную поддержку организациям ОПК, которые реализуют проекты для гражданской промышленности – производят компоненты и комплектующие для авиационной, космической, автомобильной отраслей, оборудования для экологического машиностроения.

Это позволит открыть новые производства в ряде регионов – в Ростовской, Нижегородской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской, Московской областях, пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

По программе льготного кредитования для ОПК минимальный размер кредита составляет 500 млн рублей. Размер ставки – от 5% годовых. Получить поддержку могут компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 млрд рублей.