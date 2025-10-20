Некоторым юрлицам в новых регионах РФ грозит исключение из ЕГРЮЛ с 2026 года
Налоговая по новым регионам напомнила, что юрлица, зарегистрированные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях должны привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ не позднее 31 декабря 2025 года.
Об этом нужно уведомить налоговиков, отправив заявление по форме:
№ Р18003 «Заявление о внесении сведений о ЮЛ в ЕГРЮЛ» — тем компаниям, сведения о которых не были автоматически включены в ЕГРЮЛ;
№ Р18004 «Заявление о внесении сведений о ЮЛ в ЕГРЮЛ в связи с приведением учредительных документов в соответствие с законодательством РФ» — организациям, сведения о которых автоматически внесены в ЕГРЮЛ.
Как подать документы:
лично заявитель или лицо, действующее от его имени по нотариальной доверенности;
почтовым отправлением с описью вложения;
в электронном виде, подписав УКЭП;
через нотариуса.
Если документы подают лично или по почте, подпись заявителя нужно заверить нотариально.
Юрлица, которые не приведут свои учредительные документы в соответствие с требованиями российского законодательства в установленный срок, будут исключены из ЕГРЮЛ, предупреждают налоговики.
Начать дискуссию