Ретейлеры просят ФАС ограничить демпинг со стороны маркетплейсов

Союз торговых центров России (СТЦ) просит ФАС оценить ценовой демпинг, который проводят маркетплейсы. Так ретейлеры хотят предотвратить закрытие офлайн-магазинов.

Об этом говорится в письме президента СТЦ Булата Шакирова главе антимонопольного ведомства Максиму Шаскольскому.

«19 сентября 2025 года СТЦ направил в адрес ФАС обращение с описанием последствий ценового демпинга и просьбой оценить практики маркетплейсов и предусмотреть их ограничение», — сказано в документе.

Также СТЦ просит руководство ФАС принять участие в дискуссии в рамках делового мероприятия для обсуждения вопросов добросовестной конкуренции на цифровых рынках. В частности, хотят обсудить проведение скидок и промоакций на маркетплейсах, навязывание условий селлерам и «выравнивание правил игры» для офлайн и онлайн ретейла.