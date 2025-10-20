Депутаты предлагают установить льготную ставку ипотеки для многодетных семей. Вплоть до 0%

Для многодетных семей могут установить ставку по ипотеке 2%, а если родителям меньше 35 лет – нулевую.

В Минфин направлено предложение о снижении ставки семейной ипотеки до 2% для семей с тремя детьми, а если детей двое – до 4%.

Письмо подготовили депутаты от СРЗП, сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

«Справороссы направили в Минфин свои предложения: для семей с одним ребенком сохранить ставку в 6%, с двумя детьми — снизить до 4%, с тремя — до 2%», — заявил депутат.

По его словам, также предлагается установить нулевую ставку ипотеки для молодых многодетных семей, где родители младше 35 лет.